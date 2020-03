Sporting quer fechar Rúben Amorim esta terça-feira. Treinador vai ganhar 3 milhões por época

O atual treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, está a ser negociado com a direção do Sporting CP sendo que os ‘leões’ ainda não fecharam a contratação do técnico, de acordo com o que apurou o “Jornal Económico” junto de fonte próxima ao processo. De resto, o Sporting entrou em contacto com o Sp. Braga há quinze dias com vista à contratação do treinador.

Rúben Amorim está muito perto do acordo total com o Sporting CP mas, sabe o JE, António Salvador, presidente dos bracarenses, mantém-se irredutível no valor da cláusula, que está fixado em 10 milhões de euros. Ao que o JE apurou, a direção do Sporting está a tentar reduzir o valor do treinador mas o presidente do Sp. Braga argumenta que a equipa está em terceiro lugar na Liga e em luta direta com o Sporting para o apuramento para a Liga Europa.

Em cima da mesa na negociação entre técnico e a direção liderado por Frederico Varandas está um salário de perto de 3 milhões de euros por época, sendo que o contrato deverá ser de duas temporadas, até 2022.

Caso a contratação de Rúben Amorim não se concretize até ao final do dia de hoje, o JE sabe que Silas irá manter-se como treinador dos ‘leões’. A direção do Sporting considera que a vinda de um novo treinador será importante para rentabilizar os ativos existentes no clube, tendo em conta que não existem previsões de um investimento avultado no reforço da equipa de futebol para a próxima temporada.