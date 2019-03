O Sporting deverá concretizar até ao verão a contratação de três reforços para garantir uma equipa competitiva, capaz de lutar pelo apuramento para a Champions. A verba já está prevista no plano financeiro que visa pagar dívidas vencidas e passa por um empréstimo no valor de 65 milhões de euros, com base na titularização das receitas de direitos televisivos da NOS, que foi noticiada pelo JE na edição de 22 de fevereiro.

“O Sporting tem de ter reforços que passam, pelo menos, por três novos jogadores que são indispensáveis para ter uma equipa competitiva. Não existem resultados financeiros sem resultados desportivos”, disse ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. A verba necessária para estes reforços, assegura, “já está enquadrada na operação financeira” em curso que passa pela contratação de um empréstimo de 65 milhões de euros.

