Standard and Poor’s mantém Haitong Bank com ‘rating’ BB e perspetiva negativa

O Haitong Bank, que sucedeu ao BES Investimento, comunicou hoje ao mercado que a agência de ‘rating’ Standard and Poor’s manteve o crédito de longo prazo do banco com a classificação de BB e perspetiva negativa.

“O Haitong Bank, S.A. (‘Haitong Bank’) informa que a 17 de novembro de 2020, a Standard & Poor’s (‘S&P’) reafirmou a sua notação de rating de crédito de longo prazo em ‘BB’ e a notação de curto prazo em ‘B’. O Outlook manteve-se ‘Negativo'”, pode ler-se no comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a S&P, refere o comunicado, a perspetiva negativa “resulta da situação originada pela pandemia covid-19 e está em linha com os restantes bancos portugueses”.

“De acordo com a S&P, esta crise de saúde pública, que poderá durar mais e propagar-se numa escala maior que o atualmente previsto, deverá continuar a pressionar as fontes de receita e perdas de crédito, o que poderá ampliar os riscos para o Haitong Bank”, refere ainda a instituição bancária no comunicado ao mercado.

O nível BB corresponde a uma notação de cariz especulativo, de acordo com a Standard and Poor’s, e é inferior ao nível de investimento.