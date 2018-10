Standard & Poor’s reafirma ratings do Santander Totta e mantém perspetiva positiva

A agência Standard & Poor’s (S&P) reafirmou hoje os ratings do Santander Totta, em BBB- na dívida de longo prazo e em A-3 na dívida de curto prazo, dentro do grau de investimento. Esta confirmação do rating do Santander Totta ocorre depois da melhoria da avaliação do risco do setor bancário em Portugal.

O Outlook do banco liderado por António Vieira Monteiro mantém-se positivo (ao contrário do que aconteceu com o BCP). Isto quer dizer que no futuro próximo o rating pode melhorar.

Sobre o Outlook do Santander Totta, a agência decidiu manter a perspetiva, que tinha passado de estável para positiva no mês de setembro, realçando novamente que esta melhoria “espelha a revisão feita à notação do soberano e prevê um upgrade do rating do Santander Totta, se os ratings de Portugal subirem nos próximos 12-24 meses”. A S&P acrescenta ainda a “expetativa de que o Santander Totta consiga concluir com êxito a integração da operação portuguesa do Banco Popular Espanhol”.

Hoje a agência de rating emitiu uma nota sobre os bancos portugueses onde diz que estão a fazer progressos na recuperação da rentabildiade, com resultados domésticos positivos após seis anos de perdas líquidas. “Esperamos que esta tendência continue”, diz a S&P.

A notação de base do Santander (“stand alone credit profile – SACP”) é revista em alta, para “BBB-“, mas sem implicações sobre a notação de longo prazo, que está limitada pelo rating da República, diz o banco em comunicado.

A Standard & Poor’s afirma que “a qualidade de crédito autónoma do Santander Totta melhorou, beneficiada também pelas condições mais favoráveis do setor bancário português”.

“O rating do Banco Santander Totta mantém-se há muitos anos como o melhor do sistema financeiro”, diz a instituição. As atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco, em comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB+ (Portugal – BBB); Moody’s – Ba1 (Portugal – Ba1); S&P – BBB- (Portugal – BBB-); e DBRS – A (Portugal – BBB).