Startup portuguesa Doppio vai lançar jogo controlado por voz

Depois do lançamento jogo controlado por voz “The Vortex” em outubro de 2018, jogado através dos assistentes pessoais Alexa, da Amazon, e Google Assistant, da Google, a startup portuguesa Doppio vai lançar um segundo jogo no último trimestre deste ano.

Em declarações ao Jornal Económico, o fundador da Doppio, revelou que planeia “lançar o segundo jogo”, assim como duas novas versões do jogo “The Vortex”, que poderá passar a ser jogado em português e em espanhol.

Em ambiente de ficção científica, no jogo “The Vortex” os jogadores começam uma aventura misteriosa onde são chamados a comandar um nave para conseguirem perceber como é a história chegou àquele momento misterioso, depois de serem acordados de um sono criogénico por um grupo de robôs.

A Doppio fechou esta semana uma ronda de financiamento no Voice Summit de 2019 – uma espécie de Web Summit dedicada à tecnologia de voz patrocinada pela Amazon Alexa – e angariou um investimento no valor de um milhão de dólares (900 mil euros à taxa de câmbio atual).

Jefferson Valadares conseguiu captar a atenção de investidores tecnológicos de renome, como o Fundo Amazon Alexa, o Programa de Investimento da Google Assistant, o AngelList e os portugueses Portugal Ventures e Busy Angels.

O fundador da Doppio reconheceu que “este investimento é um voto de confiança no potencial dos jogos por voz”. “Existem milhões de dispositivos comandados por voz, mas muito poucos jogos tiraram partido das oportunidades únicas criadas pela tecnologia de voz”, disse.

O que mais cativou estes investidores foi precisamente “o facto de a Doppio ser um dos primeiros estúdios completamente focado no desenvolvimento de jogos comandados por voz”, explicou Jefferson Valadares. “Também acreditamos que a nossa experiência no desenvolvimento de jogos em estúdios como a BioWare, a BANDAI NAMCO e a Electronic Arts tenha sido um factor que levou a este voto de confiança”, adiantou.

O investimento será canalizado para o desenvolvimento de novos jogos, assim como aprimorar a jogabilidade do “The Vortex”, no qual a Doppio vai continuar a “a desenvolver novas features“, mas ainda para expandir a equipa com três novas posições, referiu Jefferson Valadares. “Estamos à procura de perfis de developers com competências de game design e ainda uma pessoa com perfil na área de marketing”, explicou.