Startup internacional na Madeira para melhorar o ambiente

De 6 a 13 de março decorre na Madeira, pela primeira vez, a Envirate Week, um evento ao qual estão associadas mais de 151 escolas de 39 países. O objetivo é melhorar o ambiente.

A Envirate é uma das startups presentes no programa do Madeira Startup Retreat que aproveita o facto de estar na Região para estender o seu programa à ilha.

A Envirate Week na Madeira tem como objetivo a promoção da aplicação, com atividades nos dias 7 e 8 de março.

Para esta quinta-feira, dia 7, está marcada uma apresentação pública da Envirate Week na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, pelas 9h30, que conta com a presença de algumas entidades regionais, diretores de escolas e coordenadores do Eco-Escolas.

Neste dia está também marcada uma atividade promovida pela Secretaria Regional da Educação, a decorrer no Paúl da Serra, que consiste na plantação de árvores pelos alunos da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava.

Já para a próxima sexta-feira, dia 8, será realizada a plantação de árvores representativas da Floresta Laurissilva, como o dragoeiro, o til, a faia, o loureiro, o aderno e o barbusano, nalgumas escolas. A participar nesta iniciativa estão escolas do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar do Funchal com bandeira Eco-Escolas, como a EB1/PE Visconde Cacongo, Escola Ribeiro Domingos Dias, Escola do Monte, Escola de São Roque, Escola da Ladeira e a Escola da Lombada, da Ponta do Sol.