‘Startup’ portuguesa de inovação agroalimentar vence prémio europeu entre mil concorrentes

A ‘startup’ portuguesa Agri Marketplace venceu um programa de inovação agro-alimentar promovido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) entre mais de mil candidaturas de todo o Mundo.

O prémio foi entregue na passada semana, em Paris, na edição de 2018 do ‘Food Accelerator Network Programme (FAN)’ do EIT, “com a sua plataforma digital global que liga diretamente agricultores e organizações de produtores aos seus clientes agro-industriais, promovendo a transparência, o comércio justo e a redistribuição de valor na cadeia agro-alimentar”, conforme explica um comunicado da empresa.

“A plataforma Agri Marketplace destina-se à comercialização ‘online’ de produtos agrícolas e facilita o encontro entre a oferta e a procura: o produtor insere a informação sobre o produto a vender num formulário prático; os potenciais compradores não só consultam as ofertas de venda, como também manifestam os seus interesses de compra – uma bidirecionalidade inovadora que diferencia esta plataforma”, destaca o referido comunicado.

De acordo com esse documento, qualidade, rastreabilidade (via ‘blockchain’), logística, segurança no processo de pagamento, contratos ou seguros “são serviços integrados que podem ser contratualizados, facilmente, num único processo simples e transparente, garantidos pela Agri Marketplace através de parcerias com entidades de referência (SGS, Orey Shipping, Lemonway/BNP Paribas, CCA Ontier)”.

Este ano, o EIT recebeu mais de mil candidaturas de todo o mundo ao referido programa, das quais escolheu 200 para apresentarem as suas ideias a um júri que contou com mais de 150 especialistas do EIT Food e da aceleradora MassChallenge Suíça, uma rede global, empenhada em suportar o elevado potencial de ‘startups’, em várias indústrias, em todo o mundo.

“A Agri Marketplace integrou o grupo das 41 ‘startups’ selecionadas para frequentar o programa de aceleração intensivo de quatro meses do ‘MassChallenge/EIT FAN’, lecionado e orientado por académicos e profissionais de renome dos setores alimentar e tecnológico para fomentar contactos, incentivar o sucesso dos seus projetos e promover o acesso a mercados internacionais. Após a conclusão do programa, foram escolhidos 10 finalistas e na Station F em Paris foi anunciado o prémio de 60 000 euros atribuído à Agri Marketplace, a par de outras duas ‘startups’ vencedoras”, esclarece a empresa.

Segundo esse comunicado, a organização do EIT Food, através de Benoit Buntinx, diretor de negócios, “realçou a importância das ideias e tecnologias, criadas por estas ‘startups’, serem exequíveis e verdadeiras oportunidades de negócio, aptas a lidar com alguns dos atuais desafios na área alimentar: transparência e garantia de qualidade ao consumidor final, utilização de materiais amigos do ambiente ou sustentabilidade da cadeia de fornecimento”.

Tiago Pessoa, CEO e co-fundador da Agri Marketplace, sublinhou a importância deste prémio como reconhecimento do percurso já realizado, bem como o valor da participação no programa MassChallenge/EIT Fan, na Suíça, onde teve a oportunidade de apresentar o projeto à apreciação crítica de peritos da indústria agro-alimentar e ver confirmada a visão da equipa fundadora.

“Em 2019, a Agri Marketplace tenciona consolidar e expandir a base de clientes existente na Europa e EUA e tornar-se uma referência global no comércio digital de produtos agrícolas”, assume a empresa premiada.