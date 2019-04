Startup portuguesa Sword Health fecha financiamento de 7 milhões de euros

A Sword Health, startup tecnológica portuguesa que criou um sistema de fisioterapia digital que alia a Inteligência Artificial a equipas clínicas humanas, anunciou que fechou um financiamento no montante de 8 milhões de dólares (cerca de 7,1 milhões de euros).

A ronda de investimento de série A foi liderada pela Khosla Ventures e apoiada por outros business angels, contando ainda com a participação dos atuais investidores. O financiamento vai permitir à startup reforçar a sua expansão nos Estados Unidos, desenvolver as capacidades de engenharia do seu produto e investir na sua validação clínica.

O Terapeuta Digital de Inteligência Artificial da Sword Health leva a fisioterapia a casa dos pacientes e permite reduzir a dor e incapacidade associadas às patologias musculoesqueléticas, que afectam uma em cada três pessoas no mundo. Paralelamente, uma equipa clínica composta por fisioterapeutas e médicos prescreve, avalia, valida e supervisiona de forma remota todo o programa terapêutico.