Statkraft assina PPA com Aquila Capital por central solar de 50 MW em Espanha

A Statkraft – maior geradora de energias renováveis da Europa – e a Aquila Capital, gestora alemã líder em investimento em ativos reais (energia, infraestrutura e imobiliário), assinaram o primeiro PPA em Espanha para a central solar de “Albeniz”, localizada na Andaluzia em nome do cliente da Aquila Capital.

Um PPA (Power Purchase Agreement) é um acordo ou contrato de compra e venda de energia de longo prazo, realizado entre um desenvolvedor de energia renovável e um consumidor.

Segundo o comunicado, este é um acordo energético com a duração de cinco anos, estando o seu início previsto para 2022, “com uma estrutura de preços inovadora na qual a Aquila Capital irá fornecer à Statkraft 100% de eletricidade verde a preços competitivos”.

Após o licenciamento de construção, a 3 de dezembro do ano passado, os trabalhos de construção começaram no início de janeiro de 2021.

O parque solar de “Albeniz” localiza-se em Almería, no sudeste de Espanha, e irá ter uma capacidade total de 50MW. Assim que esteja conectada à rede, a central irá produzir 103 GWh de energia solar por ano, dos quais a Statkraft irá retirar a maioria da sua produção de eletricidade. A energia gerada por esta central solar irá poupar 32.960 toneladas de emissões de CO2 anualmente.

“A energia gerada pela central solar ‘Albeniz’ vai ser usada para fornecer os nossos clientes industriais e comercias na Península Ibérica e na Europa em geral”, diz a empresa em comunicado. “Na Statkraft estamos convencidos que o mercado de PPA privados vai continuar a desempenhar um papel primordial na resposta a pedidos específicos de compradores de energia verde. Assim, estamos totalmente comprometidos em ajudar os nossos clientes europeus e as suas cadeias de abastecimento a transitarem para energia 100% renovável e a atingirem os seus objetivos no que toca a sustentabilidade”, afirma Simon Kornek, vice-presidente da Statkraft.

A Statkraft é uma empresa líder internacional em energia hidroelétrica e a maior geradora de energia renovável da Europa. O Grupo produz energia hidroelétrica, energia eólica, energia solar e fornece aquecimento urbano.

A parceria da Aquila Capital com a Statkraft nos países nórdicos tem sido constante ao longo dos anos e resultou em operações importantes, tais como a aquisição por parte da Aquila da Småkraft AS em 2015.

“A Aquila Capital tem uma relação duradoura com a Statkraft nos países nórdicos, onde trabalhámos em conjunto em diversos projetos relacionados com renováveis. Entrar num PPA em Espanha com a Statkraft é uma nova meta ultrapassada na nossa relação e mostra a importância do mercado de energias renováveis espanhol para os nossos negócios”. refere Joakim Johnsen, responsável pela área de Merchant Market Desk da Aquila Capital.

A Statkraft é uma empresa global, que opera no mercado de energia. Tem 4.000 funcionários em 17 países. Desde a sua chegada ao mercado ibérico em 2018, a Statkraft tornou-se um player ativo no crescimento das energias renováveis em Espanha e Portugal.