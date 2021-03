STCP vai reforçar oferta em 18% nos dias úteis a partir de segunda-feira

A STCP anunciou que vai proceder a um aumento de oferta dos serviços, com um reforço de 18% nos dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 22 de março, mantendo-se a operação aos fins de semana com ‘horário de contingência.

Os elétricos históricos da STCP mantêm a atividade suspensa até 5 de abril.

“A partir da próxima segunda-feira, dia 22 de março, a STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto vai alargar a oferta da operação em 18%, aos dias úteis, em relação ao ‘Horário de Contingência’, atualmente em vigor. Com o início do desconfinamento, o regresso ao regime presencial de alguns níveis de atividades educativas e letivas e a reabertura de algumas atividades comerciais, a STCP aumenta a operação adaptando-se ao previsível aumento de procura, garantindo aos seus clientes um serviço de transporte público de confiança, qualidade e de segurança, respeitando a regra de capacidade de dois terços da lotação máxima permitida por veículo”, adianta um comunicado da transportadora rodoviária de passageiros da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Segundo os responsáveis da empresa, neste aumento de oferta generalizado na rede STCP, destacam-se duas situações: a Linha 907 [Boavista-Vila D’Este], que vai manter a oferta de ‘Horário Normal’; e as linhas 1M [Av. Aliados-Matosinhos (Praia)] e 11M [Hosp. S. João-Coimbrões], da ‘Rede da Madrugada’, que retomam a operação.

“Aos fins de semana permanece em vigor o ‘Horário de Contingência’, dado que se vão manter ativas a generalidade das medidas definidas pelo estado de emergência vigente, nomeadamente a proibição de circulação entre concelhos”, assegura a administração da STCP, acrescentando que “perante a observação do comportamento dos níveis de procura, poderão ser realizados novos ajustes na oferta, que serão comunicados atempadamente”.

Aconselha-se a consulta dos horários nas paragens, no site www.stcp.pt ou através da linhaazul@stcp.pt. Para os dias úteis, selecionar ‘Horário Férias Escolares’; para os fins-de-semana, selecionar ‘Horário de Contingência.

Para as linhas que não verifiquem existência de ‘Horário Férias Escolares’, aplica-se o ‘Horário Normal’.

No que respeita aos elétricos históricos, as linhas 1, 18 e 22 permanecem com o serviço suspenso, visto assumirem uma vertente essencialmente turística.

“A STCP relembra, no entanto, aos seus clientes que existem soluções de mobilidade alternativa na sua rede em modo autocarro, de forma a garantir a oferta de transporte público nessas zonas da cidade do PortoW”, conclui o mesmo comunicado.