Sudão assina empréstimo de 300 milhões de dólares devido a crise financeira

O Sudão assinou acordos de empréstimo no valor de 300 milhões de dólares com fundos da região da Arábia devido à crise económica porque passa o país, diz a Reuters.

O ministro das Finanças do Sudão chegou a entendimento com o fundo monetário da região da Arábia para um empréstimo de 230 milhões de dólares, e outro de 70 milhões de dólares com outra entidade que tem como accionista também o fundo monetário da arábia, avança a agência noticiosa.

Este acordo foi assinado durante uma reunião que juntou o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, o governador do banco central do país, e ainda o representante do fundo monetário da Arábia.