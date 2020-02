Sugestões para evitar doenças cardiovasculares e obesidade

As doenças cardiovasculares e a obesidade são doenças cada vez mais frequentes no mundo ocidental. Combater o desequilíbrio alimentar, com uma dieta equilibrada e exercício físico, tem de ser uma realidade. Não só pela nossa saúde, mas também pela do Planeta.

A dieta mediterrânea pode ser a solução mais indicada para fazer face a este problema. Rica em minerais, vitaminas e antioxidantes, esta dieta nem sequer é novidade entre nós. Ficam aqui algumas dicas para experimentar este regime alimentar. Estamos certos que gostará da experiência e que o adaptará no seu dia-a-dia.

Consuma entre 3 a 5 porções de frutas e legumes por dia, produtos essenciais nesta dieta.

Escolha fruta ou legumes da época, que são produtos mais nutritivos e baratos.

Prefira azeite, alimento rico em elementos indispensáveis, como as vitaminas A, D, E, K (ditas “lipossolúveis”, ou seja, vitaminas que se dissolvem na gordura) e ácidos gordos essenciais como o ácido linoleico. Esta é a gordura base da cozinha saudável.

Consuma moderadamente lacticínios.

Utilize ervas aromáticas para temperar. Assim, diminui o consumo de sal.

Introduza mais vezes pescado na ementa e reduza o consumo de carnes vermelhas e de gorduras animais.

Faça um consumo moderado de vinho e apenas nas refeições principais.

Beba pelo menos 1,5 litro de água ao longo do dia.

Prefira grelhados e cozidos e evite refeições pré-preparadas e molhos.

Divirta-se e partilhe a mesa com família e amigos.

