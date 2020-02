Suíça vai avaliar crescimento económico devido a coronavírus

O governo suíço admitiu reduzir a previsão de crescimento económico do país devido ao surto de coronavírus que se tem espalhado pelo mundo, disse fonte oficial da secretaria de Estado dos Assuntos Económicos este sábado, 29 de fevereiro, avança a “Reuters”.

As bolsas de ações mundiais entraram em queda esta semana devido aos receios de que o surto de Covid-19 interrompa as cadeias de abastecimento globais nos supermercados e prejudique o crescimento económico. A “Reuters” aponta que muitas países estão a ponderar reduzir as previsões de crescimento económicas, dependendo do avanço da infeção.

Como a publicação internacional nota, a Suíça é dependente da exportação proveniente de Itália que, atualmente, tem sido o epicentro no Europa, existindo 400 infetados e 12 mortes confirmadas devido ao coronavírus.

“Certamente vamos rever, significativamente, a nossa previsão de crescimento de dezembro e vamos publicar os resultados a 17 de março”, disse Eric Scheidegger, chefe de política económica da secretaria de Estado. A última previsão divulgada previa um crescimento do PIB de 1,7% para este ano.

“Uma correção da previsão de crescimento é esperada. A precisão dessa correção ainda não está clara”, disse Scheidegger, acrescentando que isso iria depender do desenvolvimento da infeção e do efeito sobre os países, incluindo os parceiros comerciais da Suíça.