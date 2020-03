A garantia foi dada pela ministra do Trabalho e da Segurança Social assegurando que os trabalhadores do setor privado, tal como os do setor público, vão ter direito ao seu rendimento em caso de suspeita ou de infeção com o coronavírus. “Os trabalhadores do setor privado e do setor público terão exatamente o mesmo tratamento”, garantiu Ana Mendes Godinho.