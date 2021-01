Superliga Europeia. Estes são os 15 clubes que deverão integrar esta liga de milhões

A criação da Superliga Europeia tem criado polémica no mundo de futebol e já são muitas as vozes que a contestam. Alheios às criticas, os clubes mais poderosos do futebol europeu não só concordam com a criação de uma nova competição ao nível europeu, como estão dispostos a promovê-la junto de adeptos e entidades responsáveis.

Para integrar o primeiro lote de 15 clubes sugeridos, as cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França) têm uma posição preferencial, ainda que a competição possa vir a contemplar mais cinco clubes convidados, provenientes de outros países.