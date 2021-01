Supremo Tribunal validou uma das escutas envolvendo Costa e Matos Fernandes

O Supremo Tribunal validou uma escuta envolvendo o primeiro-ministro e o ministro do Ambiente, conforme noticia o Público, que adianta que a conversa foi recolhida dada uma investigação criminal envolvendo um megaprojeto em Sines para a produção de hidrogénio verde. Segundo o mesmo órgão, duas outras chamadas entre estes políticos foram destruídas, por não terem sido consideradas relevantes para a investigação.

O Ministério Público não concorda com a decisão do juiz Joaquim Piçarra, argumentando que as gravações se poderiam revelar importantes, até mesmo no caso de eventuais recursos ou objeções ao processo. Segundo o Público, a conversa validada incluiu uma questão de António Costa a Matos Fernandes sobre onde se localizaria a refinaria de lítio, sendo as duas destruídas maioritariamente de teor pessoal.

A investigação prende-se com um projeto conjunto entre Galp, REN, EDP, Martifer e os dinamarqueses da Vestas, a maior produtora mundial de turbinas eólicas, um investimento que servirá ao Governo nacional para uma candidatura conjunta com os Países Baixos ao estatuto de Projeto Importante de Interesse Europeu Comum, que permite um conjunto de condições mais favoráveis de financiamento. O MP está agora a investigar uma possível corrupção e tráfico de influência associados a este empreendimento.