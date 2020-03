Suspensão da Liga espanhola pode gerar perdas de 678 milhões de euros

Com a suspensão da La Liga por tempo indeterminado, um estudo realizado pela principal liga de futebol espanhol concluiu que caso não se disputem mais jogos esta época as perdas para os clubes podem chegar aos 678 milhões de euros, segundo o portal “Palco23”.

O surto de coronavírus, que está a provocar uma verdadeira convulsão no desporto mundial, atingiu o seio do futebol espanhol, depois do Real Madrid ter detetado a presença do vírus nas suas instalações, em concreto num jogador de basquetebol do clube madrileno. As duas principais divisões do futebol espanhol já tinham sido suspensas por tempo indefinido, mas chega agora a informação que poderão mesmo vir a ser canceladas.

Caso não se disputem mais jogos esta temporada, as perdas para os clubes podem ser significativas. No caso da Liga Santander (primeira divisão) as perdas podem chegar aos 610 milhões de euros, enquanto que na Liga SmartBank (segunda divisão) os clubes poderão ficar sem 67,5 milhões de euros.

As perdas dizem respeito aos direitos televisivos (549 milhões de euros), passes de época (88 milhões de euros) e bilhetes (41,1 milhões de euros) – estes três fatores representam 20% do negócio que envolve os dois principais escalões do futebol espanhol.

Os restantes 80% correspondem à massa salarial de todos os envolvidos nos respetivos clubes e todos aqueles que gerem o futebol espanhol. Empresários e sindicatos já pediram ao governo espanhol que clarifique como é que vai ser gerida a situação.

A La Liga tinha previsto que a temporada de 2019/20 fosse a mais rentável da história da primeira divisão espanhola, mas o revés potenciado pelo surto de Covid-19 poderá privar vários clubes de faturar milhões de euros, com a agravante de que sem estes lucros muitos clubes poderão ficar com a sua situação financeira comprometida, inclusive, em terreno negativo perto da insolvência.