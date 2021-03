Sustentabilidade de plantéis entre as ‘Big Five’. Conheça os clubes que deverão ter melhor futuro

Com base nos critérios de idade, tempo de permanência e duração do contrato restante, o CIES (Observatório de Futebol) concebeu uma classificação de ‘gestão de plantel sustentável’ para as ‘Big Five’ (Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália). Para cada jogador presente no plantel destes clubes, multiplicou-se o número de anos passados ​​na primeira equipa do clube empregador (limitado a oito) pelo número de anos restantes do contrato (limitado a cinco), dividindo posteriormente o total pela idade.

Desse ponto de vista, os adeptos do Manchester United podem estar relativamente confiantes na habilidade da sua equipa se classificar sem muita dificuldade para a fase de grupos da Liga dos Campeões nas próximas temporadas e, eventualmente, erguer novamente o troféu da Premier League. Logo atrás do Manchester United, apesar de ter muito menos recursos financeiros, os clubes bascos Real Sociedad e Athletic Club são exemplos perfeitos de gestão sustentável de equipas.

10 - RB Leipzig A equipa de Red Bull começa a ser conhecida pelos talentos que forma, através da sua rede de clubes que se expande da América do Sul/Norte até à Europa. Apesar de ser considerado um clube vencedor, desde que chegou ao principal escalão do futebol alemão somam-se presenças nas competições europeias, fruto das boas prestações a nível doméstico.

9 - Atletico De Madrid Ao ritmo de Simeone, o Atlético de Madrid vai mantendo a consistência do seu plantel. A contratação de João Félix foi a mais cara de sempre do clube e da liga espanhola, mas o restante plantel é a grande razão para a presença nesta lista. Muitos jogadores estão ligados ao clube madrileno há várias épocas, e a estratégia, ao que tudo indica, permanecerá igual para as próximas épocas.

8 - FC Barcelona A 'cantera' do FC Barcelona tem produzido alguns dos maiores talentos futebolísticos a nível mundial e é, sem surpresa, um dos clubes em evidência neste top. Ainda assim, a reestruturação do plantel tem sido uma constante nos últimos anos, fazendo com que o clube catalão fique aquém do que a sua academia pode oferecer ao plantel principal.

7 - Southampton FC As dificuldades das últimas épocas não tiveram efeitos nefastos para a formação do clube. Conhecido como uma das melhores academias de talentos de Inglaterra, o aproveitamente dos jovens tem sido uma constante, e colocam os 'Saints' entre os 10 clubes mais sustentáveis da Europa ao nivel dos 'Big Five'.

6 - Liverpool FC Não sendo Jurgen Klopp um treinador conhecido por gastar muito dinheiro em transferências, o Liverpool FC tem aproveitado as oportunidades do mercado e, com isso, expandido a sua coleção de troféus, como é exemplo a Premier League na temporada anterior.

5 - Manchester City FC Apesar de ser um dos clubes mais gastadores do mundo, é também o que tem o plantel mais valioso. Como consequência, é natural que o futuro a longo prazo dos 'citizens' esteja assegurado, não só pela idade dos jogadores contratados, mas também pelos contratos oferecidos.

4 - Tottenham Hotspur FC O clube treinado por José Mourinho é apontado como o clube mais sustentável da Premier League, não pela aposta nos jovens, mas sim pela longa duração dos contratos que oferece aos jogadores.

3 - Athletic Bilbao A estratégia de só contratar jogadores bascos desde a fundação do clube tem produzido frutos. Sempre na disputa por lugares europeus e, como na ultima época, sempre presente nas finais das taças domésticas, o Athletic Bilbao permanece como um dos clubes europeus em evidência no que toca à gestão e sustentabilidade do seu plantel.

2 - Real Sociedad Apesar de não ser um dos clubes espanhóis que, tendencialmente, luta por títulos todas as épocas, o clube basco tem sido uma montra de talentos jovens e o segundo lugar desta lista é a confirmação.