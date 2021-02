São grandes e feios: os bag-in-box que abundam no mercado são difíceis de arrumar e têm de se manter enfiados num armário, dado que a sua função não é propriamente a de permanecer numa sala como objeto de decoração. Ora, a Symington acaba de dar um paço em frente e criou aquilo a que chamou um bag-in-tube que, sendo mais pequeno, é ainda decorado de forma a que o objeto se transformou numa peça de design. É o Vinho Edição Especial Rewilding, um novo vinho do Douro lançado sob a marca Altano em parceria com a Rewilding Portugal, que também está disponível em garrafa, mas surge num inovador formato bag-in-tube.

O mais recente lançamento da família Symington resulta da interessante colaboração com a Rewilding Portugal. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos na dianteira de uma estratégia ambiciosa de conservação da natureza num corredor de vida selvagem de 120 mil hectares no Grande Vale do Côa, no norte de Portugal.

