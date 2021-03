TAAG retoma ligações com Portugal na próxima quarta-feira

“Foram autorizados voos regulares com destino a Lisboa a partir do dia 17 de março de 2021, São Paulo a partir do dia 19 de março de 2021 e para Joanesburgo a partir do dia 20 deste mês.

Angola anunciou na quinta-feira o levantamento da suspensão de voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul, que estavam interrompidos desde 16 de janeiro, devido ao surgimento de novas estirpes da pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito pelo ministro de Estado e da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, durante a apresentação das novas regras da situação de calamidade pública.

O embarque nos voos de e para Angola está sujeito à apresentação do teste RT-PCR com resultado negativo, efetuado nas 72 horas anteriores à viagem, sendo dispensada qualquer autorização.

A TAAG informou ainda os passageiros dos voos com destino à São Paulo, Brasil, que é obrigatório o preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), emitido pela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para desembarque em São Paulo.