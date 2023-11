Celebra-se esta quinta-feira, 9 de novembro, o Dia Mundial da Usabilidade. Em Portugal, a Tangível, em parceria com a OutSystems, promove uma conferência para dar a conhecer o que é isto da … usabilidade.

5 Novembro 2023, 14h52

O Dia Mundial da Usabilidade assinala-se em todo o mundo a 9 de novembro, tendo como objetivo destacar a importância de criar produtos e serviços fáceis de usar.

“É uma oportunidade para consciencializar as organizações, públicas e privadas, sobre a necessidade de priorizar a usabilidade no design”, explica José Campos, co-CEO da empresa de referência em usabilidade e human centered design em Portugal Tangível.

O Dia é assinalado em todo o mundo com palestras, workshops, webinars, e eventos que promovem a usabilidade e a experiência do utilizador. Em Portugal, vai ser assinalado com uma conferência presencial e em português, em Lisboa, às 14h00, organizada pela Tangível em parceira com a OutSystems, com a participação de Manuel Lima, designer e autor de referência, que vai apresentar o seu mais recente livro “The New Designer: Rejecting Myths, Embracing Change”.

Os participantes poderão também assistir a palestras dos especialistas da Tangível e da Outsystems sobre estratégia de UX, Inteligência Artificial, Design Systems e métodos de UX Research.

“A consciência sobre a importância da usabilidade tem aumentado. Isso é evidente na prática, com mais empresas e organizações a auscultar os seus utilizadores. Para além da maior abertura a fazer pesquisa no terreno, vemos também um maior foco na acessibilidade, na simplificação das interfaces e nos testes de usabilidade aos produtos e serviços”, diz André Carvalho, co-CEO da Tangível.

“Até porque a criação de produtos e serviços centrados nos utilizadores tende a aumentar a taxa de adoção e retenção, garantindo utilizadores satisfeitos, ao mesmo tempo que favorece o passa a palavra positivo. Por outro lado, utilizadores insatisfeitos levam à perda de receitas e ao aumento de custos de suporte. Além disso, verificam-se custos adicionais de ‘retrabalho’ para as organizações”, acrescenta José Campos.

“Investir em usabilidade desde o início do processo de design economiza dinheiro a médio e longo prazos. Para além do impacto nas receitas, mencionados anteriormente, diminui os custos de desenvolvimento dos produtos e serviços, ao evitar revisões dispendiosas, e diminui também os custos de apoio ao cliente”, aponta ainda o responsável.

A Tangível diz, em comunicado, estar a trabalhar com empresas de referência a fazer testes de usabilidade regulares, no terreno e no seu laboratório LabUX, para que possam criar produtos e serviços focados nos utilizadores, incluindo o MB WAY, a Galp, a Cofidis, entre outras.

De acordo com a Tangível, o seu braço na área da formação, a Tangível Academy, certificou já mais de 750 profissionais em Human-centered design em Portugal, e conta com cursos especializados, como UX Writing, ou seja, escrever de forma clara e simples.