TAP arranca com nova rota Porto-Sal a partir de 20 de junho

A TAP arranca a partir de 20 de junho próximo com a operação de uma nova rota direta, entre o Porto vai ter um voo direto para a ilha do Sal, em Cabo Verde, com uma oferta de um voo por semana.

“Os voos, que partem do Porto aos sábados, às 22:25, com chegada à ilha cabo-verdiana às 00:55 e no sentido inverso partem da ilha do Sal aos domingos, às 01:45, com chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro às 07:55 (horas locais), já foram colocados à venda pela transportadora”, explica um comunicado da TAP, adiantando que “estão disponíveis a partir de 170 euros, preço de ida com taxas incluídas, no site da companhia (…)”.

Os responsáveis da TAP destacam que o Sal, “ilha de origem vulcânica, com planícies rochosas e desertos de areia branca, é considerada um dos melhores destinos para umas férias paradisíacas”.

“Banhada pelo oceano atlântico e constituída por areias vindas do deserto, a ilha do Sal possui um encanto próprio que conquista os visitantes não só pela sua beleza, mas também pela gastronomia à base de peixe e marisco, e pelos ritmos cabo-verdianos – a morna ou o funaná – que garantem a diversão”, conclui o referido comunicado.