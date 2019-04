TAP com voos diários diretos para Telavive

A TAP já tem voos diários que ligam diretamente Portugal e Israel. A TAP passa a oferecer um voo diário entre Lisboa e Telavive com partida da capital portuguesa às 14:20 e chegada a Israel às 21:30. De Telavive, partem às 5:05, chegando a Lisboa às 9:00 (horas locais).

“O voo inaugural da TAP entre Lisboa e Telavive aterrou este domingo no aeroporto Ben Gurion às 21:30, após pouco mais de cinco horas de viagem a unir as duas cidades”, diz a companhia em comunicado.

Com esta nova rota, a TAP passa a oferecer o seu hub de Lisboa como plataforma privilegiada de ligação para os voos entre Estados Unidos, Brasil e Israel.

Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes e recebe anualmente mais de quatro milhões de turistas. A moeda local é o Novo Shekel Israeli (NIS) e as línguas oficiais são o hebraico e o árabe. Uma das principais atrações turísticas de Israel é a cidade de Jerusalém, onde se podem visitar locais sagrados de várias religiões. A pouca distância entre si encontram-se o Santo Sepulcro (cristão), o Muro das Lamentações (judeu) e a Mesquita de Al-Aqsa (muçulmano).

“Mas Telavive, Jaffa, Nazaré, Tiberíades, Cesarea, Haifa, a região do Mar Morto e, na parte Palestiniana, Belém e Jericó, entre outros pontos, também têm muitos atrativos”, diz a TAP.

Também este domingo, a companhia inaugurou outras duas novas rotas, Dublin e Basileia. Para Dublin, a TAP oferece duas ligações por dia, com partida de Lisboa às 7:05 e às 14:00 e chegada às 9:50 e 16:45, com regresso às 10:35 e 17:30, chegando ao aeroporto Humberto Delgado às 13:15 e 20:10.

Entre Lisboa e Basileia serão também operados dois voos diários, com partida de Lisboa às 6:40 e 15:50 e chegada a Basileia às 10:20 e 19:30. No regresso, partida de Basileia às 11:05 e 20:15, com chegada a Lisboa às 13:00 e às 22:10.

Estes são os primeiros novos destinos da Companhia em 2019, que serão seguidos, em junho, por Chicago (dia 1), São Francisco (dia 10), Tenerife e Nápoles (dia 15), e Washington D.C. (dia 16), e em julho por Conacri, na Guiné (dia 3).

Recorde-se que a TAP recebe 37 novas aeronaves até ao final deste ano e 71 até 2025, ficando assim com uma das frotas mais modernas do mundo. “É esta renovação e crescimento da frota tem permitido à Companhia anunciar novas rotas e mais frequências”, explica a TAP.