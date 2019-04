TAP: Gabinete de investigação de acidentes já pediu informações sobre aterragem de emergência

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAAF) já pediu informações à TAP sobre a aterragem de emergência do Airbus A340 que teve lugar no aeroporto de Lisboa na tarde de segunda-feira, 22 de abril.

O voo TP288 da TAP com origem em Luanda, Angola, dirigia-se ao aeroporto Humberto Delgado e foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência precisamente no aeroporto de Lisboa, com a aterragem a “decorrer sem problemas”, conforme avançou fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal.

Segundo a TAP, “o avião aterrou de forma totalmente segura” e que o estado de emergência foi ativado apenas por “precaução”. A companhia também disse que está agora a proceder à “investigação da ocorrência”.

Pela sua parte, o gabinete que investiga acidentes aéreos garante que já pediu informações à transportadora aérea. “O GPIAAF, dentro do seu processo de avaliação de ocorrências, está a recolher informações do evento junto do operador”, disse fonte oficial ao Jornal Económico esta terça-feira, 23 de abril.

Este gabinete garante que, neste momento, não há razões para abrir uma investigação formal sobre a aterragem de emergência.

“Dos dados recolhidos até ao momento, e de acordo com as regras e práticas internacionais, o evento não se configura como acidente ou incidente grave e não há, para já, indícios que justifiquem a necessidade de abertura de investigação formal de acordo” com o Anexo 13 da Organização de Aviação Civil Internacional (ICAO), segundo o GPIAAF.

Na sequência desta aterragem, às 16h53 de segunda-feira, a pista do aeroporto da capital esteve encerrada até às 17h12, para o Airbus 340 ser rebocado.