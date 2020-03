A TAP não escapou aos efeitos negativos que a epidemia de coronavírus causou ao nível do cancelamento de reservas de voo, sendo mais uma entre as muitas companhias aéreas que se viram obrigadas a reprogramar a atividade (ver lista à direita). Só a TAP vai cancelar mil voos em março e abril, “reduzindo a capacidade em 4% em março e em 6% em abril”, de acordo com o comunicado público divulgado ontem. “Em janeiro e fevereiro esta decisão seria impensável, mas tudo mudou no curto espaço de tempo da última semana”, referiu ao Jornal Económico uma fonte da transportadora aérea nacional.

Do lado da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), as expectativas não são mais favoráveis, atendendo a que, este ano, admite perdas de receitas no setor que podem ascender a 113 mil milhões de dólares (cerca de 89,7 mil milhões de euros).

