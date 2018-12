TAP obtém licença para fazer a manutenção dos motores dos aviões A320neo

A companhia aérea nacional assinou um protocolo com a CFM, fornecedora dos motores ‘Leap 1A’ dos aviões A320neo, para poder passar a fazer a manutenção total ‘in-house’ destas aeronaves.

“A manutenção dos novos Airbus A320neo, que a TAP está a receber este ano e que vai continuar a receber até 2025, num total de 36 aeronaves, vai poder ser assegurada, na sua totalidade, pela área de Manutenção & Engenharia da TAP”, assegura um comunicado da transportadora aérea nacional.

Segundo esse comunicado, com este acordo a TAP vai “beneficiar da formação e certificação necessárias para desenvolver todas as atividades de reparação relacionadas com os motores destas aeronaves da sua frota, conferindo ainda à companhia a possibilidade de fornecer estes serviços de manutenção de motores aos seus próprios clientes”.

“Este acordo é de grande importância para a TAP, uma vez que nos permitirá manter a flexibilidade, bem como níveis de operacionalidade da frota TAP muito elevados, além de nos dotar de uma oferta de serviço para terceiros igualmente relevante no mercado”, afirma Mário Lobato Faria, ‘Chief Technical Officer’ da TAP.

“Estamos satisfeitos por levar a nossa relação duradoura com a TAP a outro nível”, afirmou Gaël Meheust, presidente e CEO da CFM Internacional.

Este responsável sublinhou que, “como parte do compromisso da CFM, apoiaremos a TAP na sua estratégia enquanto fornecedor de serviços de suporte, a nível mundial, permitindo aos clientes da Leap manterem um nível de utilização que estabeleça uma referência no nosso setor”.

De acordo com o referido comunicado, a TAP possui neste momento três aviões equipados com estes motores, em toda a sua frota da família Airbus A320.

“Até ao final deste ano, a TAP terá realizado 61 intervenções de manutenção destes motores nos seus próprios aviões e cerca de 66 intervenções para clientes. No próximo ano, a companhia estima aumentar ainda mais os serviços a terceiros”, prevê o comunicado da TAP.