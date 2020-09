TAP oficializa renúncia de Antonoaldo Neves. Ramiro Sequeira é o novo presidente da Comissão Executiva

A TAP confirmou esta quarta-feira à CMVM a saída de Antonoaldo Neves, por renúncia do gestor, e da sua substituição no cargo de administrador responsável da TAP por Ramiro Sequeira, algo que irá refletir-se já a partir de 17 de setembro.

De resto, a TAP, realça que Ramiro Sequeira irá acumular as funções de presidente da Comissão Executiva e administrador responsável na transportadora aérea.

O presidente executivo da TAP cessante, Antonoaldo Neves, afirmou esta quarta-feira que “há sempre espaço para fazer mais e melhor”, adiantando que deixa a companhia aérea “com sentimento de missão cumprida”, numa carta a que a Lusa teve acesso.

“Há sempre espaço e oportunidade para fazer mais e melhor. Nunca deixem de acreditar nisso. Ainda assim, saio com sentimento de missão cumprida. […] Saio com a consciência e com o coração completamente tranquilos por ter dado o meu contributo, profissional e enérgico, sempre para o melhor da TAP”, afirmou Antonoaldo Neves, numa carta dirigida à “família TAP”.

“Na sequência da renúncia apresentada pelo Vogal do Conselho de Administração da TAP, Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e da aceitação pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) da sua substituição nas funções de administrador responsável da TAP (“accountable manager”), nos termos do Regulamento n.º 831/2010, de 8 de novembro), a TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (“TAP SGPS”), na qualidade de acionista única da TAP, designou, na presente data, o Senhor Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da TAP, para o período remanescente do mandato em curso (triénio 2018- 2020), com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020, sendo que este assumirá também as funções de Presidente da Comissão Executiva e de administrador responsável da TAP, a partir de amanhã”, pode ler-se no comunicado da TAP à CMVM.

“Mais se informa que a mencionada renúncia apresentada pelo Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves produz efeitos na presente data. Informa-se, por fim, que o Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves apresentou igualmente renúncia aos demais cargos por si assumidos na estrutura diretiva das restantes entidades que compõem o Grupo TAP, incluindo na TAP SGPS, sendo substituído pelo Senhor Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira, com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020”, conclui a TAP.