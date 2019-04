TAP recebeu primeiro avião Airbus A321LR

A TAP reforçou hoje, dia 5 de abril, a sua frota com a receção do primeiro Airbus A321LR, que vai permitir uma maior frequência de ligações à costa leste dos Estados Unidos e ao nordeste do Brasil.

“A TAP é a primeira companhia aérea do mundo a operar o Airbus A330neo e o Airbus A321LR em simultâneo”, adianta um um comunicado da companhia aérea nacional.

O Airbus A321LR tem ‘wi-fi’ a bordo e permite o envio gratuito e ilimitado de mensagens escritas.

“Já está batizado e recebeu o nome de Agostinho da Silva, filósofo e poeta português”, adianta o referido comunicado

O mesmo documento acrescenta que o “Airbus A321 Long Range que aterrou hoje em Lisboa, vindo diretamente da fábrica da Airbus em Hamburgo, é o primeiro avião ‘narrow body’ [fuselagem estreita] da TAP com capacidade para operar rotas transatlânticas, oferecendo o conforto’ premium’ de um avião do longo curso”.

A TAP adianta que este modelo de avião tem 16 assentos em executiva, sendo que quatro são individuais, e oferece mais espaço em económica, equivalente ao disponível no Airbus A330neo.

“Os aviões deste modelo estão equipados com a tecnologia mais avançada, incluindo cadeiras ‘full flat’ de última geração em executiva, cadeiras mais ergonómicas e espaçosas em classe económica, um sistema de entretenimento e conectividade a bordo iguais ao que que permite o envio gratuito e ilimitado de mensagens escritas”, afirma Antonoaldo Neves, presidente executivo da TAP, no referido comunicado.

O novo avião, que recebeu o nome do filósofo e poeta português, Agostino da Silva, tem capacidade para transportar até 168 passageiros e vem reforçar a operação do médio e longo curso da TAP, em combinação com o Airbus A330neo.

“O Airbus A321 Long Range é fundamental para o plano de expansão da TAP e o seu alcance é suficiente para explorar, confortavelmente, os mercados da América do Norte, América do Sul e África, que resulta numa combinação perfeita com o Airbus A330neo. Na América do Norte, permite, por exemplo, explorar mercados na costa leste, tais como New York, Boston, Montreal ou Washington. Já no Brasil, este avião ajuda-nos a explorar novos mercados no Nordeste e pode complementar os nossos serviços em várias cidades, como Recife, Natal, Fortaleza ou Salvador”, refere o CEO da TAP.

Este é o primeiro de 14 aviões deste modelo, encomendados à Airbus, a chegar à TAP.

A companhia aérea nacional vai receber um total de 37 aviões até ao final deste ano e 71 até 2025, “ficando assim com uma das frotas mais modernas do mundo”.

Esta renovação e crescimento da frota tem permitido à companhia anunciar novos destinos e mais frequências.