TAP reforça frota de médio curso com mais um Airbus A321neo

O presidente da Parpública, Miguel Cruz, e o presidente do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE) angolano, Valter Barros, assinaram em Benguela um protocolo de colaboração, com vista à prestação de apoio técnico no âmbito do acompanhamento das empresas públicas e da implementação do programa de privatizações definido pelo governo de Angola.