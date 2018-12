TAP vai disponibilizar mensagens ilimitadas por Wi-Fi em voos transatlânticos

A TAP vai tornar-se na primeira companhia aérea da Europa a disponibilizar serviço gratuito de mensagens escritas ilimitadas através de Wi-Fi a bordo de voos transatlânticos, anunciou esta quinta-feira a empresa.

Num almoço de imprensa, a transportadora aérea revelou ainda que juntou São Francisco à sua lista de destinos nos Estados Unidos – o oitavo da América do Norte –, sendo que a partir de hoje já pode reservar a viagem mas o primeiro voo só ocorre no próximo dia 10 de junho. A rota será operada pelo novo Airbus A330neo, que terá este serviço inovador.

Haverá cinco voos por semana (segundas, terças, quintas, sábados e domingos) para a cidade cuja ponte mais famosa é comparada à portuguesa 25 de Abril. Os voos têm partida de Lisboa às 10:00 e chegada a São Francisco às 14:40, hora local. No sentido inverso, a partida é às 16:10, com chegada a Lisboa às 11:25 do dia seguinte.

“A TAP vai ser a primeira companhia do mundo a voar o avião mais eficiente e mais confortável do mundo e inova também ao proporcionar que todos os passageiros estejam sempre ligados. A TAP vai ser pioneira a oferecer mensagens de texto ilimitadas via wifi em voos transatlânticos”, afirma Antonoaldo Neves.

Além de São Francisco, as cidades de Chicago e Washington já estão também disponíveis para venda (com voos a 1 de junho e 16 de junho, respetivamente). Segundo o CEO da TAP, a companhia aérea portuguesa “está a seguir o seu plano de expansão nos Estados Unidos”. “Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, mas estamos cada vez mais perto de tornar este mercado um dos mais relevantes para a TAP, a par com o Brasil”, defende.

Destinos da TAP no Atlântico Norte

São Francisco

Washington

Chicago

Nova Iorque – JFK

Nova Iorque- Newark

Boston

Miami

Toronto