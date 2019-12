TAP vai pagar 5,625% de juros pelos 375 milhões de euros de obrigações emitidas

A TAP concluiu hoje, dia 2 de dezembro, a emissão de 375 milhões de euros em obrigações, etando previsto pagar um juro de 5,625%.

“A sociedade Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (…) anunciou hoje que, na sequência do comunicado de 22 novembro de 2019, concluiu com sucesso a oferta, tendo emitido obrigações sénior 5,625% com o valor nominal agregado de 375 milhões de euros com maturidade em 2024 (…)”, explicou a companhia aérea nacional.

De acordo com esse comunicado, “as obrigações foram emitidas ao preço de emissão de 99,463% e deverão ser admitidas no Official List da Euronext Dublin e admitidas à negociação no Global

Exchange Market”.