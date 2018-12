TAP voa para Nápoles e Tenerife a partir de junho de 2019

A TAP vai abrir duas novas rotas a partir do dia 15 de junho de 2019, nomeadamente para Nápoles, Itália, e Tenerife, Espanha, fez saber a companhia aérea portuguesa esta quarta-feira.

Para Nápoles, haverá um voo todos os dias da semana, com saída de Lisboa às 07h15 e chegada à cidade italiana às 11h15, exceto aos sábados, quando os voos se realizam às 09h05, com chegada a Nápoles às 13h05. As viagens estão disponíveis a partir de 59 euros (preço de ida com taxas incluídas).

Para Tenerife, a TAP vai também operar sete frequências semanais, com saída de Lisboa às 09h30 e chegada à maior ilha no arquipélago das Canárias às 12h00. Haverá possibilidade de fazer reserva de voo a partir de 77 euros (preço de ida com taxas incluídas).

A abertura desta duas novas rotas segue a estratégia de “investimento da companhia no mercado europeu”, lê-se no comunicado da TAP. A transportadora aérea nacional quer aumentar o fluxo de passageiros entre voos continentais e intercontinentais, “para consolidar Lisboa como destino turístico relevante na Europa, além de importante hub para viagens com destino final às Américas ou a África”.

É, por isso, que estas duas novas rotas surgem pelo mesmo motivo que a TAP já estabeleceu como novos destinos, em 2019, Telavive (Israel), Basileia (Suíça), Dublin (Irlanda), Chicago (EUA), Washington (EUA) e São Francisco (EUA).

A abertura destas rotas assenta no crescimento e renovação da frota da TAP. A companhia já recebeu seis aviões Airbus novos este ano e continuará nesse processo ao longo dos próximos anos, recebendo 37 novos aviões até ao final de 2019 e 71 até 2025.

A cidade de Nápoles é assim a sexta rota da TAP para Itália, enquanto Tenerife é a décima primeira rota da TAP em Espanha e a segunda nas Canárias. TAP