Tarifas de Trump e previsão de abrandamento económico castigam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque arrancou a sessão desta terça-feira angustiada, depois de o Fundo Monetário Internacional (FMI) ter divulgado o mais recente “World Economic Outlook” (WEO), no qual confirma o corte nas previsões de crescimento da economia mundial. A instituição liderada por Christine Lagarde prevê que factores como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a incerteza política em várias geografias façam com que a economia global cresça apenas 3,3% este ano.

Os mercados financeiros norte-americanos ressentem também o facto de o presidente Donald Trump estar a ponderar a aplicação de tarifas na ordem dos 11 mil milhões dólares às importações da União Europeia, por causa dos subsídios que a comunidade única atribui à Airbus – cujas ações caíram perante esta intenção. Entre os bens visados por esta subida das taxas alfandegárias estão helicópteros de passageiros, queijos, vinhos, fatos de ski, motas, etc.

Entre os três principais índices de Wall Street, o industrial Dow Jones perde 0,80%, para os 26.129,95 pontos, e acompanhando estes números em baixa, o alargado S&P 500 recua 0,61%, para os 2.878,05 pontos. Quanto ao tecnológico Nasdaq, desce 0,29%, para os 7.930,91 pontos. Também o Russell 2000 desvaloriza (-0,55%), para os 1.569,23 pontos.

“Hoje arranca também a cimeira entre a China e a União Europeia, em Bruxelas. A Europa tentará algumas concessões em termos alfandegários, mas não parece que esteja disposta a aplicar sanções, como fizeram os Estados Unidos. À espera das referências mais importantes da semana (Banco Central Europeu; cimeira extraordinária sobre o Brexit e atas da Fed), os mercados poderão voltar a mostrar hoje algum «cansaço», tendo em conta os ganhos já alcançados desde o início do ano”, estimam os analistas do Bankinter, em research de mercado enviado hoje.

Quanto ao petróleo, mantém-se acima dos 70 dólares/barril. A cotação do barril de Brent está a recuar 0,66%, para 70,63 dólares, enquanto a cotação do crude WTI resvala 0,40%, para 64,14 dólares por barril. No mercado cambial, nota para a apreciação de 0,20% do euro face ao dólar (1,1282) e para a ligeira valorização de 0,01% da libra perante a divisa dos Estados Unidos (1,3062).