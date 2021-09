Tarifas reguladas de gás natural sobem 0,3% a partir de sexta-feira

A tarifa regulada de gás natural vai subir 0,3% a partir de sexta-feira, 1 de outubro, anunciou hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Esta subida vai vigorar durante o ano gás 2021/22, entre 1 de outubro e 30 de setembro 2022. O aumento abrange os 243,5 mil consumidores que estão no mercado regulado.

Isto representa mais 0,04 euros para um casal que pague uma fatura média mensal de 10,90 euros, e mais 0,07 euros para um casal com dois filhos com uma fatura média mensal de 20,23 euros.

Já 56 mil consumidores com tarifa social vão ter direito a um desconto de 31,2% durante este período, que representa menos 3,40 euros mensais para um casal, e menos 6,31 euros mensais para um casal com dois filhos.

A ERSE também anunciou uma descida das tarifas de acesso à rede, uma das componentes da fatura mensal. Esta descida vai desde os 2,2% na baixa pressão para consumidores domésticos, ao -3,9% na média pressão, e -28,8% para a alta pressão, os consumidores em larga escala.

“Apesar da redução da tarifa de acesso às redes, a subida no custo de aprovisionamento do gás natural justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de Venda a Clientes Finais. Tendo em conta as sucessivas reduções de preços nos anos anteriores, a variação acumulada da tarifa transitória de Venda a Clientes Finais para clientes domésticos de gás, nos últimos cinco anos, registou uma redução de 8,4%”, segundo a entidade liderada por Pedro Verdelho.