Taxa de emprego no valor mais alto dos últimos nove anos na Madeira

A taxa de emprego ficou nos 56,6%, em 2018, na Madeira, o valor mais elevado, desde 2010, numa altura em que se cifrava nos 57,5%, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Na Madeira a taxa de emprego tem dado sinais de recuperação. Este é o quarto ano consecutivo em que este parâmetro do emprego da região autónoma volta a subir.

Entre 2014 e 2018 a taxa de emprego subiu de 50,5% para os 56,6% na Região.

Em 2018 os homens tiveram uma taxa de emprego de 61,9%, uma subida face aos 60,9% do ano anterior, enquanto que as mulheres chegaram aos 52,1% quando no período homólogo o valor tinha ficado pelos 49,6%, diz o organismo de estatística regional.