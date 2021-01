Taxa de juro do crédito à habitação fixada em 0,790% na Madeira

A taxa de juro do crédito à habitação, na Madeira, em dezembro, ficou fixada em 0,790%, menos 0,023% em comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

O capital em dívida ficou fixado em 58.174 euros, em dezembro, um aumento face aos 58.067 euros do mês anterior. No mesmo período do ano anterior o valor ficou em 57.807 euros.

A prestação total foi de 230 euros, em dezembro, face aos 231 euros do mês anterior, e no período homólogo era de 270 euros.

O capital amortizado ficou em 192 euros mantendo o mesmo valor atingido em novembro, enquanto que no ano anterior foi de 224 euros

Os juros totais ficaram em 38 euros, quando em novembro estavam em 39 euros, e no período homólogo fixou-se em 46 euros.