Taxa de risco de pobreza na Madeira fica em 26,3%

A taxa de risco de pobreza na Madeira fixou-se em 26,3%, em 2019, uma descida de 1,3% em comparação com o ano anterior. Contudo esta é superior aos 16,2% do país, que é menos 1% face ao período homólogo, e inferior aos 28,5% registados nos Açores, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Em 2019 a linha de pobreza regional (limiar do rendimento abaixo do qual se considera que uma família se encontra em risco de pobreza) fixou-se em 5.427 euros, uma subida face aos 5.100 euros registados no ano anterior. Em Portugal a linha de pobreza nacional foi de 6.480 euros.

Taxa de privação material severa sobe na Madeira

Em 2020 a taxa de privação material severa (que corresponde à impossibilidade de acesso a um conjunto de necessidades económicas e bens duráveis) fixou-se em 11% na Madeira, mais 3,7%, face ao ano anterior. Já a taxa de risco de pobreza ou exclusão social foi de 32,9% na Madeira, em 2020, uma subida de 0,7% em comparação com o período homólogo.

O coeficiente de Gini (um indicador que mede a assimetria na distribuição de rendimentos) na Madeira, em 2020, ficou em de 30,8%, menos 2,7% face ao ano anterior. A região neste indicador ficou abaixo dos 31,2% registados no território continental.

Rendimento na Madeira fica em 9.045 euros

O mediana referente ao rendimento líquido anual na Madeira ficou fixado em 9.045 euros, uma subida de 545 euros em comparação com o período homólogo. No território esse valor ficou em 10.800 euros.