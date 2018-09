Técnico brinda portugueses com espetáculo sobre os princípios da Física de Partículas

O anfiteatro Abreu Faro, do Instituto Superior Técnico, no campus da Alameda, abre as suas portas esta quarta-feira, 19 de setembro, pelas 17h30, ao “show” Bonn Particle Physics Show, “What’s (the) matter”. O espetáculo da responsabilidade do Centro de Física Teórica de Partículas (CFTP) bisa, no dia seguinte, 20 de setembro, pelas 18h00.

Com a duração de 100 minutos destina-se a explicar os conceitos básicos da física de partículas com experiências demonstrativas. Embora aberto a pessoas dos 14 aos 99 anos, esta particularmente vocacionado para docentes e alunos do ensino secundário.

A entrada gratuita, mas carece de inscrição prévia no link: https://sites.google.com/view/particlephysicsshow.