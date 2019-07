O presidente executivo (CEO) da Ericsson Europa e América Latina, Arun Bansal, veio a Portugal para reunir com o CEO da Ericsson Portugal, Luís Silva, juntamente comn clientes locais da tecnológica de origem sueca. A empresa está a preparar mais investimentos no mercado nacional, sobretudo nos centros de competência da Ericsson que a partir de Portugal apoiam as suas operações no resto da Europa e outros mercados na América Latina. O objetivo é aumentar a dimensão dos centros nacionais, a pensar já na quinta geração móvel (5G).

Num encontro na nova sede da Ericsson Portugal, localizada no Parque das Nações, em Lisboa, o Jornal Económico entrevistou Arun Bansal, que revelou estar “muito contente com o desempenho da Ericsson em Portugal”.

A implementação do 5G (que Bansal considera estar atrasada em Portugal e na Europa) e o impacto da guerra comercial no setor foram alguns dos temas.

Qual é a pegada da Ericsson em Portugal? Haverá espaço para a Ericsson crescer no mercado português?

A Ericsson está em Portugal há 66 anos, conta hoje com mais de 300 empregados permanentes e centros de competências. Nós fornecemos serviços e produtos em toda a Europa a partir de Portugal e América Latina. Enquanto alguns falam em fazê-lo, nós já o fazemos há anos. Somos os líderes tecnológicos no 5G, dado que dois terços da redes 5G no mundo são assegurados pela Ericsson. Por isso, nós estamos à frente dos nossos concorrentes, tanto em termos de performance como de qualidade dos serviços. Queremos usar as nossas capacidades tecnológicas e a nossa presença local para fazer crescer a nossa operação em Portugal.

A implementação do 5G está próxima?

Neste momento, a minha prioridade é recomendar ao regulador e ao Governo a emissão de licenças 5G.

Receia que a implementação do 5G em Portugal se atrase?

Na minha opinião já está atrasado.

Porquê?

Porque ainda não há um leilão do espetro para o 5G, quando noutros países da Europa já é uma realidade. Há umas semanas, a Espanha lançou o espetro para o 5G, a Alemanha fê-lo na última semana, bem como a Suíça que o fez há cerca de dois meses. A Itália também já tem espetro, mas em Portugal as licenças ainda não foram emitidas para os operadores. Portugal está ligeiramente atrasado, é um atraso de seis a nove meses.

