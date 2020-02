Mobilidade: Tecnologia e inteligência igual a economia de recursos

Estudámos as várias soluções das marcas a nível de tecnologia e constatámos que estão sistematicamente focadas na segurança. A Nissan foi uma das grandes empresas a pensar no tema e a lançar tecnologias de vanguarda que cobrem os temas da segurança, conetividade e assistência à condução. Estes são sistemas criados no âmbito da “Mobilidade Inteligente Nissan” e que potenciaram um recente encontro mundial realizado em Lisboa. Ricardo Tomaz, diretor de marketing estratégico das marcas do grupo SIVA, lembra que “o desenvolvimento de novos serviços de mobilidade associados ao veículo, ou independentes dele, é um dos focos de inovação da indústria”.

A monotorização

A Inosat, através de Paulo Carvalho, lembra que é possível criar com tecnologia algo que permita gerar “maior motivação dos motoristas”, sendo que estamos a falar de frotas. Diz ainda que “os veículos podem, por exemplo, ser equipados com sensores que serão utilizados para monitorizar as condições meteorológicas e as condições das estradas, fornecendo informações atualizadas e em tempo real sobre eventuais perigos. Estes sensores poderão ser um aliado dos gestores em processos de conformidade e mitigação de riscos. Além de que as autoridades locais podem usar os dados para avaliar as condições das estradas e definir prioridades de manutenção”.

Acrescenta que as possibilidades “são vastas e estendem-se também ao estacionamento. Tentar encontrar um lugar de estacionamento poderá ser algo do passado, dado que os sensores podem alertar os motoristas quando houver lugares de estacionamento livres. Menos tempo a encontrar um espaço pode reduzir o tempo de inatividade, diminuir a poluição e o consumo de combustível. Finalmente, estes sensores podem ainda ser integrados em processos de aprendizagem automática e apoiar as autoridades responsáveis pelo trânsito na calibração dos semáforos de forma mais eficiente, na atribuição de faixas de rodagem e na definição de limites de velocidade variáveis, tudo com base nas exigências do trânsito, das condições meteorológicas e de outros fatores-chave”.

Ao nível da gestão e localização de frotas, a Inosat disponibiliza aos gestores de frota “uma visão completa e alargada da atividade da frota, ajudando na identificação de potenciais problemas antes destes se tornarem um custo efetivo.

Com um melhor conhecimento da performance do veículo e do comportamento do motorista, os clientes estarão capacitados para identificar e resolver os problemas, melhorando a eficiência, a produtividade e a segurança da sua frota”.

Gerir com métricas

Paulo Carvalho acrescenta que os sistemas da empresa, através do produto “Reveal”, irão permitir aos gestores de frota analisar “as principais métricas associadas ao desempenho da atividade, mesmo fora do escritório. A ligação aos dados da centralina das viaturas ajuda a potenciar a eficiência da frota, fornecendo informações que podem ser utilizadas para ajudar a reduzir os tempos de inatividade da frota, identificando erros de diagnóstico do motor, tempo em ralenti e consumo de combustível. A leitura dos dados do Tacógrafo Digital disponível no “Reveal”, é uma solução exclusiva para veículos pesados de transporte de mercadorias que permite descarregar remotamente os dados do tacógrafo, ajudando as empresas a estar em conformidade com a legislação em vigor, a reduzir o tempo de inatividade dos veículos da frota e a otimizar as atividades diárias”.

No caso dos profissionais ligados à logística, a Mercedes-Bens Vans permite ativar “o sistema de conectividade integrada Mercedes PRO conect” de série na gama Sprinter, Vito e Classe V. Este sistema permite, “através da monitorização de dados relativos ao veículo, ao tipo de condução praticada pelos motoristas, aos percursos efetuados, entre outros dados, tornar uma frota de viaturas Mercedes-Benz e/ou outros fabricantes, mais eficiente”.

A monitorização e consequente informação ao gestor de frota “possibilita não só o aumento da disponibilidade das viaturas, mas também diminuir os custos de utilização da viatura. Dado que uma frota pressupõe a existência de um gestor de frota e de um(vários) motorista(s), o acesso ao Mercedes PRO connect é feito no Desktop/tablet, enquanto gestor de frota, e através da app Mercedes PRO connect, enquando motorista”, refere fonte da empresa.

Para além de um conjunto de serviços que a marca oferece, está também disponível o pacote Gestão Digital eVan, de utilização exclusiva na gama eDrive (motorizações elétricas). “O pacote “Gestão digital eVan” estará disponível no Mercedes PRO connect e dará informações importantes sobre o carregamento do veículo comercial ligeiro Mercedes-Benz elétrico. Deste modo, não só o motorista, como também o gestor de frota está sempre informado relativamente ao estado de carregamento, autonomia elétrica e outros aspetos importantes. O pacote é composto pelos serviços “Carregamento Remoto” e “Carregamento Inteligente”, refere a mesma fonte.