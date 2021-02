Tecnológica Nexllence vai recrutar mais 100 pessoas este ano

A Nexllence, uma marca da tecnológica portuguesa Glintt, vai reforçar a equipa com a contratação de mais uma centena de profissionais até ao final do ano. A empresa pretende escalar a área de consultoria e irá recorrer ao recrutamento de talentos de cibersegurança, automação, gestão de cloud e API, especialistas em Outsystems, programadores full-stack, cientistas de dados, bem como diretores de projetos e contratos.

Ou seja, funções de elevado nível de especialidade técnica – e a Nexllence sabe que “a oferta e a procura estão totalmente desequilibradas”. “Procuramos pessoas que gostem de correr riscos, rigorosas, pragmáticas e apaixonadas por tecnologia e pela forma como esta pode transformar a sua vida e a de outros, assim como a das próprias organizações”, refere João Paulo Cabecinha, membro do conselho de administração da Glintt.

A empresa tem consciência de que a disputa pela contratação do melhor talento vai acentuar-se, mas garante ter para oferecer um ambiente de diversidade e inovação aos recursos humanos, cujo investimento é necessário para a expansão da marca em toda a Europa.

“Tentamos fazê-lo através de uma cultura orientada para as expectativas individuais e respetivo alinhamento com a organização, promovendo uma cultura de gestão por proximidade, acesso a conhecimento e desenvolvimento de competências”, diz o administrador, em comunicado enviado esta terça-feira aos meios de comunicação social.

A Nexllence foi lançada no final do ano passado, tendo neste momento uma equipa de 300 colaboradores centrados no desenvolvimento aplicacional e de infraestruturas de nova geração, com o objetivo de auxiliar as empresas no pós-Covid, alinhando tecnologia e negócio e garantindo a sua competitividade.