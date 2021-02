Tecnológica Outsystems vale mais de 9 mil milhões de dólares

A Outsystems está agora valorizada em 9,5 mil milhões de dólares (cerca de 7,9 mil milhões de euros), depois de ter fechado uma ronda de investimento de 150 milhões de dólares (aproximadamente 125 milhões de dólares).

A tecnológica anunciou esta quarta-feira que angariou o capital de novos investidores – a Abdiel Capital e a Tiger Global – que se juntarem ao leque composto por Goldman Sachs, KKR, Guidepost Growth Equity e Armilar Venture Partners.

A empresa de software low-code irá utilizar o montante levantado para expandir os investimentos na estratégia de R&D (investigação e desenvolvimento) e GTM.

“Os developers são um recurso escasso nos dias de hoje, e as complexidades do desenvolvimento de software tradicional exacerbam o desafio que a maioria das organizações enfrenta no âmbito da sua transformação digital”, começa por referir o fundador e CEO e fundador da Outsystems, em comunicado.

“Ao mudar fundamentalmente a forma como o software é construído, a Outsystems torna possível que todas as organizações possam competir, inovar e crescer com os developers que já têm. Estamos focados em ajudar os clientes a terem sucesso nas suas iniciativas de transformação digital mais desafiadoras e o anúncio de hoje é o reconhecimento do nosso progresso nessa jornada”, explica Paulo Rosado.

A Outsystems garante que a sua plataforma, que levou à criação da empresa em 2001, permite que organizações de todas as dimensões construam o software que faz a diferença – quer seja para transformar as experiências do cliente, entregar inovação no local de trabalho, automatizar processos ou modernizar sistemas centrais.

A maior ronda de investimento da tecnológica portuguesa, que a elevou ao estatuto de “unicórnio”, foi em 2018 quando angariou 360 milhões de dólares (cerca de 307 milhões de euros) da KKR e Goldman Sachs. Hoje, a multinacional com sede em Boston e Linda-a-Velha conta com clientes em 87 países, mais de 1.300 colaboradores em todo o mundo e colaborações com 350 parceiros, entre os quais a Amazon Web Services ou a consultora Deloitte.

Começámos a Outsystems há quase 20 anos com uma missão que é tão importante hoje como no primeiro dia. Queremos que todas as empresas sejam capazes de inovar com o poder do software. Para a maioria das organizações, os mesmos desafios que enfrentámos são os mesmos que enfrentam hoje. Construir aplicações de classe empresarial é muito difícil, há poucos programadores e o ambiente de negócios muda mais rápido do que o software e os sistemas com os quais os clientes podem contar – Paulo Rosado

Notícia atualizada às 14h32