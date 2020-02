Telefónica aposta mais de três mil milhões na La Liga até 2022

O futebol espanhol pode já não contar com a presença do português Cristiano Ronaldo, mas não foi por isso que ficou menos atrativo. A empresa de telecomunicações espanhola Telefónica vê no futebol um produto audiovisual estruturado e, por isso, comprometeu-se a investir três mil milhões de euros na primeira e segunda liga de futebol do país durante o ciclo 2019-2022, de acordo com o site “Palco 23“.

Se para a La Liga Santander (primeira liga espanhola), a Telefónica acordou em 2019 investir um total de 2.940 milhões de euros, depois de ter firmado um acordo para financiar a La Liga SmartBank (segunda liga espanhola) em 105 milhões de euros por três épocas desportivas (35 milhões por cada temporada).

Os números assegurados pela Telefónica têm por base o potencial que os conteúdos exclusivos da La Liga Santander e La Liga SmartBank que poderão proporcionar outros ganhos no que respeita à retransmissão dos jogos.

A Telefónica já teve contratos para ceder os direitos de transmissão dos jogos aos canais da MediaPro, sob a marca beIN Sports.

Oferta audiovisual sustentada nos ganhos de 2019

Estes números têm por base os resultados relativos a 2019 apresentados pela operadora espanhola na sexta-feira, 20 de fevereiro. A Telefónica obteve um lucro de 1.142 milhões de euros em 2019, menos 65,7% do que em 2018, devido ao plano de saídas voluntárias que afetou 2.600 trabalhadores.

Numa informação ao mercado enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, a empresa sustenta que, excluindo os “impactos extraordinários”, que totalizaram 2.432 milhões de euros, a operadora teria obtido 3.574 milhões de euros em lucros, mais 7,29% do que em 2018.

As receitas caíram 0,6% no último ano, para 48.422 milhões de euros, devido à queda dos negócios na América Latina, apesar do crescimento dos mercados em Espanha, Alemanha e, sobretudo, do Reino Unido. A Telefónica tem 344 milhões de clientes em todo o mundo, tendo a receita média com cada um deles aumentado em 4,3%.

Os resultados operativos antes de depreciações e amortizações (OIBDA) em 2019 totalizaram 15.119 milhões de euros, 2,9% menos do que no período homólogo. A Telefónica anunciou ainda um dividendo de 0,4 euros por ação a pagar em dezembro de 2020 (0,2 euros por ação) e em junho de 2021 (0,2 euros por ação).