Teletrabalho e apoio à família: pais com filhos até ao 1.º ciclo vão poder optar

Este conceito tem duas áreas fundamentais: a propriedade industrial (relacionada com as empresas) e a área dos diretos de autor. A propriedade industrial protege as criações que as empresas produzem e são as marcas, as patentes e designs que são abrangidas por direitos para quem utiliza, produz e comercializa. Quanto aos direitos de autor, estes protegem o proprietário individual (autor) de uma determinada obra.