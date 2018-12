“Têm todos de sair, não é só a primeira-ministra”, afirma PM da Escócia face à moção de censura de May

Momentos antes de Theresa May falar aos britânicos, em frente ao número 10 da Downing Street, a Primeira Ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, reagiu no Twitter perante o anúncio da moção de censura dos conservadores contra Theresa May.

Nicola Sturgeon, e o seu Partido Nacional Escocês, são a favor da permanência do Reino Unido na UE — e a favor da Escócia, independente no espaço europeu.

“Hoje é um exemplo claro de que o Reino Unido está perante o caos e uma crise exclusivamente por causa de uma guerra civil imoral dentro do Partido Conservador. Tão egocêntricos que eles são. Têm todos de sair, não é só a primeira-ministra”, escreveu.

Today is a stark reminder that the UK is facing chaos and crisis entirely because of a vicious civil war within the Tory party. What a self-centred bunch they are. They all need to go, not just the PM.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 12, 2018