Tem um carro elétrico? Saiba quanto vai emitir de CO2

Contrariamente ao que se pensa, o carro elétrico também emite gases de efeito de estufa. Apesar de não ser diretamente (já que o motor destes veículos não permite que saia fumo pelo tubo de escape) a eletricidade necessária para recarregar o veículo deixa uma pegada de carbono durante o período de carregamento. Contudo, não deixa de ser menor do que aquele que é emitido por um carro convencional movido a gasolina ou diesel. Continua a ser uma ótima vantagem ambiental.

Segundo um estudo divulgado pelo jornal espanhol ”El Economista”, um veículo elétrico poupa, anualmente, na emissão de CO2 até 2 mil toneladas líquidas, em relação às emissões poluidoras emitidas por um carro convencional. Este valor inclui as emissões associadas ao fabrico das baterias. Uma das diferenças entre o carro elétrico e os carros a gasolina ou diesel é que o primeiro exige baterias que armazenem eletricidade.

O estudo ‘Cleaner Cars from Cradle to Grave’, realizado em 2015 pela UCS (Union of Concerned Scientists), conclui que as emissões associadas à concepção dessas baterias são compensadas durante o primeiro ano ou nos primeiros 15 mil quilómetros de circulação de um carro elétrico.

Estes indicadores colocam o carro eléctrico como uma das alternativas mais claras e eficazes para combater as mudanças climáticas.