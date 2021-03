Tem uma startup e quer inovar na tecnologia 5G? NOS e Amazon Web Services vão acelerar negócios

É a verdadeira chamada para dar gás à inovação na rede móvel de quinta geração (5G). A NOS e a Amazon Web Services (AWS), com o apoio da incubadora Startup Lisboa, lançaram esta segunda-feira um acelerador para startups com ideias ou negócios que possam vir a ser potenciados pela esta tecnologia de última geração.

As inscrições para o “Acelerador 5G – Programa de Inovação Colaborativa” já estão abertas e decorrem até ao próximo dia 11 de abril, destinando-se a empresas portuguesas ou estrangeiras, com operação em Portugal, que tenham um modelo de negócio que possa escalar com o 5G – o que logo aí abre várias portas (healthtech, fintech, insurtech…) – ou que pretendam explorar e desenvolver outros a partir desta tecnologia.

A operadora e a tecnológica sabem que esta rede será um dos principais impulsionadores da economia digital devido às velocidades mais rápidas, à baixa latência e à capacidade de conectar milhões de equipamentos e dispositivos entre si. Porém, falta construir em Portugal um ecossistema de inovação e de empreendedorismo no 5G – ao qual as empresas parceiras estão prontas para dar pilares.

As startups escolhidas vão ter sessões com mentores técnicos e de negócio (tanto da telecom como da tecnológica) e a uma oferta de serviços da AWS que pode ir até 100 mil euros, beneficiando ainda da exposição a potenciais investidores, como a Armilar Venture Partners, que gere o fundo de capital de risco da NOS para o 5G, lançado em 2019 com uma dotação de 10 milhões de euros. Já o grande vencedor receberá um prémio de 7.500 euros e acesso direto à incubação na Startup Lisboa.

“Com duração de sete semanas, o programa Acelerador 5G é composto por webinars, sessões de mentoria e momentos de acompanhamento individual a cada projeto. Contará ainda com sessões de networking, de open innovation, e ainda, talks de especialistas na tecnologia 5G, empreendedorismo e capital de risco. O programa termina a 30 de junho com a dinamização de um Demo Day e a apresentação pública dos projetos finalistas a potenciais parceiros e investidores”, detalha ainda a organização do programa.