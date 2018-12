Tem uma startup ou PME de agrofood ou ambiente? DIVA vai apoiar novas soluções

Chama-se DIVA o projeto europeu que está a dar a oportunidade às PME de apresentar novas soluções tecnológicas nas áreas do Agrofood, Floresta e Ambiente. O DIVA é financiado pelo programa de investigação e inovação da União Europeia H2020, sob o acordo número 777890.

O projeto em Portugal é liderado pelo Centro para a Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do INESC TEC e pela INOVISA. No total estão disponíveis 1,35 milhões de euros para apoiar empresas de Portugal, Espanha, França, Grécia, Itália e Irlanda que submetam projectos inovadores.

As candidaturas podem ser feitas até 1 de fevereiro de 2019. Podem candidatar-se pequenas e médias empresas, incluindo startups, legalmente constituídas e estabelecidas num dos seis países referidos.

Este concurso agora lançado surge no âmbito do projecto DIVA, que tem como objectivo apoiar o desenvolvimento de novas cadeias de valor digitais com aplicações nos sectores agroalimentar, florestal e ambiental.

Serão lançadas duas convocatórias com um orçamento de cerca de 3 milhões de euros para financiar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, através de várias tipologias de vales de inovação que podem ir até 60 mil euros:

Coaching e Mentoring, vales até 10 mil euros, para financiar serviços de consultoria e assistência técnica especializada para aceleração do processo de inovação;

Maturação, vales até 10 mil euros, para financiar o amadurecimento tecnológico da PME através de assistência técnica especializada;

Demonstração, vales de 25 a 60 mil euros, para financiar a demonstração de soluções inovadoras em ambiente real ou em condições “quase reais”;

Internacionalização, vales até 30 mil euros, para financiar serviços de consultoria e assistência técnica especializada no processo de internacionalização, bem como a participação em feiras e eventos internacionais.

Os projectos podem ser individuais ou em consórcio, devendo em qualquer dos casos ser liderado por uma empresa.