“Temos de nos diferenciar pelas caraterísticas intrínsecas do destino Madeira”, aponta Sérgio Gonçalves

“Num mundo que é cada vez mais global e onde temos destinos concorrentes que também não estão sujeitos às mesmas regras que nós temos por estarmos inseridos na União Europeia, isso também é preciso reconhecer, como por exemplo nos apoios às companhias aéreas”, o deputado do PS-Madeira na Assembleia Legislativa Regional Sérgio Gonçalves salientou que “temos de nos diferenciar pelas caraterísticas intrínsecas do destino Madeira”.

Em entrevista ao Económico Madeira, que saiu na edição impressa deste mês, Sérgio Gonçalves apontou que o caminho passa pela Região se focar naquilo que é genuíno e autêntico do destino, realçando aqui a vertente da Natureza.

O deputado aliou a esta necessidade de diferenciação do destino a importância que tem também hoje os destinos serem sustentáveis, quer seja a nível económico, ambiental e social.

“Em termos de setor e para ma Região como a Madeira, com 26% do PIB a depender do Turismo, é fundamental que garantamos sustentabilidade económica, depois a nível ambiental também, até porque uma das caraterísticas intrínsecas da Madeira é a Natureza e temos de garantir que isso não é colocado em causa”, realçou.

Relativamente à vertente social, Sérgio Gonçalves apontou que cada vez mais os turistas valorizam os destinos e locais que visitam não apenas por aquilo que estes oferecem em termos de paisagens ou em termos de experiências, mas também porque vêem que o turismo dá um contributo positivo para as pessoas que lá vivem.

Pode ler aqui o artigo que saiu na edição impressa do mês de fevereiro do Económico Madeira.