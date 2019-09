“Temos grandes ambições e um excelente plano de negócios”. EFG apresenta-se em Portugal

O EFG International, o mais recente banco privado em Portugal, apresentou-se na manhã desta sexta-feira em Lisboa. “Temos grandes ambições, um excelente plano de negócios mas em Portugal vamos começar do zero”, realçou Giorgio Pradelli, CEO da EFG International em conferência de imprensa.

Giorgio Pradelli, CEO da EFG International desde 2018 esteve em Lisboa para apresentar o mais recente banco privado em Portugal e realçou que o EFG faz private banking desde a sua fundação, em 1995, garantiu que a instituição oferece aos seus clientes aconselhamento “imparcial e independente”.

“Player global com foco local”

Portugal está a tornar-se um destino atrativo sobretudo devido aos programas que têm sido desenvolvidos no sentido de atrair cidadãos internacionais, de acordo com informação avançada por Adrian Kyriazi, diretor para a Europa Continental. De nacionalidade grega, Adrian Kyriazi gere a segunda maior zona geográfica da EFG International, e começou por referir que, sendo grego, compreende bem o mercado português e todo o contexto do sul da Europa. “Somos um player global mas temos um foco local e isso, para nós e creio que para os clientes, é muito importante”, realçou o responsável máximo europeu da EFG. Relativamente a Portugal, Adrian Kyriazi sublinhou ainda que o trabalho da EFG começou há cerca de ano e meio com Pedro Rego, diretor-geral da sucursal em Portugal do EFG Bank.

Criado em 1995 e definido com um banco novo pelo seu CEO internacional, O EFG International apresenta-se como um dos maiores bancos privados da Suíça com uma forte presença em centros financeiros e mercados emergentes. A sede do banco privado que agora chega a Portugal é em Zurique com importantes pólos em Genebra e Lugano. O EFG International tem 3 mil colaboradores em todo o mundo, sendo que 737 são gestores de clientes.

Reforçar o ‘private banking’ em Portugal

Recorde-se que a EFG International iniciou formalmente as suas operações em Portugal no início de setembro. Após o êxito do lançamento desta nova sucursal da entidade luxemburguesa EFG Bank (Luxemburgo) S.A. − De forma a reforçar o negócio de private banking em Portugal e em consonância com o seu plano estratégico para 2019-2020 −, a EFG anunciou há poucos dias a nomeação de Bernardo Meyrelles do Souto como o novo Country Head Portugal (cargo de responsável nacional).

Com esta nomeação de Bernardo Meyrelles, a EFG indica estar a prosseguir com a sua estratégia a longo prazo de desenvolvimento e expansão da sua presença em Portugal para além da sede em Lisboa, “com o intuito de reforçar a sua pegada no sul da Europa, um mercado estratégico fundamental para o banco”.

De acordo com esta instituição, Bernardo Meyrelles irá “liderar a iniciativa de crescimento da EFG para o negócio de private banking em Portugal” e irá “centrar-se concretamente, na introdução do modelo característico de CRO (Gestores de Clientes) do banco e nas suas soluções abrangentes de gestão de investimentos e de fortunas, tirando partido das capacidades globais da EFG em matéria de Soluções de Investimento”.

Note-se que Bernardo Meyrelles abandonou o Deutsche Bank, onde desempenhou as funções de Chief Country Officer para Portugal (administrador delegado) entre 2012 e 2019.